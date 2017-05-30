Бывший предправления Белинвестбанка Геннадий Сысоев назначен исполняющим обязанности генерального директора «Борисовдрева». Об этом TUT.BY сообщили источники на предприятии и финансовом секторе.



Фото: Евгений Титко, TUT.BY

«Недавно на завод пришел банкир — Геннадий Сысоев. В этом нет ничего удивительного, поскольку „Борисовдрев“ входит в состав деревообрабатывающего холдинга Банка развития. Данное решение было согласовано там», — сказал собеседник.

Другой источник считает, что «после ухода из банка Сысоев мог возглавить только такое проблемное предприятие». По словам еще одного собеседника, поручителем экс-банкира выступил его давний товарищ глава Банка развития Сергей Румас. «На фоне слухов об отставке это хорошее развитие событий. Пусть работает, развивает предприятие и кормит свою многодетную семью», — сказал источник.

В ноябре 2016 года пресс-служба Белинвестбанка сообщила, что Геннадий Сысоев покинул пост председателя правления банка «по семейным обстоятельствам». Хотя в банковских кругах муссировалась информация о том, что к банкиру «возникли вопросы у компетентных органов». В силовых ведомствах это подтверждали, но не комментировали.

Общий банковский стаж Геннадия Сысоева насчитывает более 27 лет. Окончив в 1987 году Ярославское высшее военное финансовое училище, он несколько лет служил в Полевых учреждениях Госбанка СССР — так назывались тогда военные банки за границей, писал журнал «Дело». А затем, когда на базе ПУГ в Минске было создано Специализированное управление Национального банка, работал в нем в должности главного бухгалтера. Уволившись из армии и поработав некоторое время в коммерческих банках, Сысоев принял активное участие в создании одного из крупных филиалов Беларусбанка. В 2005-м его пригласили возглавить развитие розничного бизнеса в Белагропромбанке. В сентябре 2014-го он сменил кресло зампреда правления Белагропромбанка на пост руководителя Белинвестбанка.

Пост руководителя Борисовдрева стал именем нарицательным после разноса, устроенного в 2013 году Александром Лукашенко за провал модернизации предприятия. После этого своих должностей лишились ряд высокопоставленных должностных лиц, в том числе губернатор Минской области Борис Батура. Спустя 5 месяцев гендиректор Борисовдрева Владимир Мальцев угодил в тюрьму. Но уже в 2015 году его амнистировали , а Борисовдревом стал руководить Александр Елсуков, имевший проблемы со здоровьем.