ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банкира Сысоева направили руководить "Борисовдревом"

31.05.2017 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший предправления Белинвестбанка Геннадий Сысоев назначен исполняющим обязанности генерального директора «Борисовдрева». Об этом TUT.BY сообщили источники на предприятии и финансовом секторе.


Фото: Евгений Титко, TUT.BY

«Недавно на завод пришел банкир — Геннадий Сысоев. В этом нет ничего удивительного, поскольку „Борисовдрев“ входит в состав деревообрабатывающего холдинга Банка развития. Данное решение было согласовано там», — сказал собеседник.

Другой источник считает, что «после ухода из банка Сысоев мог возглавить только такое проблемное предприятие». По словам еще одного собеседника, поручителем экс-банкира выступил его давний товарищ глава Банка развития Сергей Румас. «На фоне слухов об отставке это хорошее развитие событий. Пусть работает, развивает предприятие и кормит свою многодетную семью», — сказал источник.

В ноябре 2016 года пресс-служба Белинвестбанка сообщила, что Геннадий Сысоев покинул пост председателя правления банка «по семейным обстоятельствам». Хотя в банковских кругах муссировалась информация о том, что к банкиру «возникли вопросы у компетентных органов». В силовых ведомствах это подтверждали, но не комментировали.

Общий банковский стаж Геннадия Сысоева насчитывает более 27 лет. Окончив в 1987 году Ярославское высшее военное финансовое училище, он несколько лет служил в Полевых учреждениях Госбанка СССР — так назывались тогда военные банки за границей, писал журнал «Дело». А затем, когда на базе ПУГ в Минске было создано Специализированное управление Национального банка, работал в нем в должности главного бухгалтера. Уволившись из армии и поработав некоторое время в коммерческих банках, Сысоев принял активное участие в создании одного из крупных филиалов Беларусбанка. В 2005-м его пригласили возглавить развитие розничного бизнеса в Белагропромбанке. В сентябре 2014-го он сменил кресло зампреда правления Белагропромбанка на пост руководителя Белинвестбанка.

Пост руководителя Борисовдрева стал именем нарицательным после разноса, устроенного в 2013 году Александром Лукашенко за провал модернизации предприятия. После этого своих должностей лишились ряд высокопоставленных должностных лиц, в том числе губернатор Минской области Борис Батура. Спустя 5 месяцев гендиректор Борисовдрева Владимир Мальцев угодил в тюрьму. Но уже в 2015 году его амнистировали, а Борисовдревом стал руководить Александр Елсуков, имевший проблемы со здоровьем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно на завод пришел банкир - Геннадий Сысоев. В этом нет ничего удивительного, поскольку "Борисовдрев" входит в состав деревообрабатывающего холдинга Банка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика