Стандарты Базель III необходимо внедрять с учетом конкретной ситуации в каждой стране - замглавы Базельского комитета

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стандарты Базель III необходимо внедрять с учетом конкретной ситуации в каждой стране, заявил сегодня заместитель генерального секретаря Базельского комитета по банковскому надзору Нил Эшо на полях XXX ежегодной конференции Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, очень важно, чтобы страны принимали стандарты Базель III, но также важно, чтобы внедряя их, страны учитывали ситуацию на месте. И не все элементы этих стандартов могут быть применимы ко всем странам", - подчеркнул Нил Эшо и пояснил, что стандарты Базель III были изначально разработаны для крупных банков. "Когда речь идет о более мелких банках, то здесь можно применять большую гибкость. Именно поэтому можно видеть, что в разных странах применяются различные стандарты и требования для крупных и мелких банков. Здесь нужно учитывать каждую конкретную ситуацию при их внедрении", - отметил он.

Говоря о проведенной в прошлом году в Беларуси оценке состояния финансового сектора, которая была проведена представителями Всемирного банка и МВФ в ходе технической миссии, Нил Эшо заявил, что считает проведение таких оценок очень важным мероприятием. "Оценки состояния финансового сектора тесно связаны с работой Базельского комитета. Они проводятся по всему миру на соответствие банковской деятельности ключевым принципам надзора, поэтому они тесно связаны и с нашей деятельностью в том числе. Мы разрабатываем какие-то определенные стандарты и принципы, а МВФ и Всемирный банк проверяют, насколько хорошо они выполняются", - рассказал он.

Эксперт также прокомментировал проведение в прошлом году независимой оценки качества активов девяти крупнейших белорусских банков. "Что касается оценки качества активов, то они также имеют очень важное значение, поскольку именно качество банковских активов определяет, насколько здоровым является банк. Банки работают с высокими уровнями задолженности, поэтому они должны быть уверены в качестве своих активов, чтобы быть уверенными в своем капитале", - резюмировал он.

В Минске с 31 мая по 2 июня проходит XXX ежегодная конференция Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы (Banking Supervisiors from Central and Eastern European Countries, BCSEE), в которой Национальный банк Республики Беларусь является председательствующей организацией в 2017 году. В работе форума принимает участие около 50 представителей надзорных органов из 23 европейских стран. Международное сообщество банковских надзорщиков рассматривает актуальные вопросы внедрения новых подходов Базельского комитета к расчету величин кредитного и операционного рисков в составе стандарта Базель III, процедуру оценки качества активов банков, риски новых финансовых технологий и их влияние на банковский сектор, а также опыт стран - участниц группы по данной тематике.

Группа банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы создана в 1991 году. Национальный банк Беларуси вошел в состав группы в 1996 году.

Основными задачами Группы BCSEE являются поддержание тесного сотрудничества между надзорными органами стран Центральной и Восточной Европы, содействие во внедрении международных стандартов банковского надзора, обеспечение возможности обмена опытом в области методологии и практики банковского надзора и иной актуальной информацией, оказание помощи в проведении исследований, выполнении образовательных программ.-0-