Венесуэла заинтересована в расширении линейки собираемой техники BELARUS

Фото ОАО "МТЗ"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэла заинтересована в расширении линейки собираемой в стране техники BELARUS, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Минском тракторном заводе по итогам посещения предприятия правительственной делегации Венесуэлы во главе с министром базовой промышленности Хуаном Ариасом.

В частности, речь идет об организации сборки лесозаготовительной техники. Проект может быть реализован на уже имеющейся в Венесуэле производственной площадке. С таким предложением выступил министр базовой промышленности Хуан Ариас: "Мы хотим дать новый импульс нашему сотрудничеству. На данный момент тракторы, которые собираются в Венесуэле используются в аграрном секторе. Мы хотели бы расширить линейку сборки и особенно заинтересованы в технике для лесозаготовки".

По словам Хуана Ариаса, сейчас стороны находятся в стадии разработки новой стратегии сотрудничества, прорабатывается финансовая сторона проекта.

"Основу сотрудничества заложили два выдающихся лидера - Александр Лукашенко и Уго Чавес. Сейчас в наших руках все необходимое, чтобы развивать достигнутое", - подвел итог переговоров глава делегации.

Генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко в свою очередь заявил, что предприятие готово расширять номенклатуру собираемой в Венесуэле техники.

"Мы получили конкретные предложения и изучаем их. В ближайшее время для продолжения переговоров делегация Минского тракторного завода готова будет выехать в Венесуэлу", - заявил Федор Домотенко.

Минский тракторный завод производит разнообразную спецтехнику: лесохозяйственные и трелевочные тракторы, лесные погрузочно-транспортные машины, харвестеры, лесовозные полуприцепы и прочее оборудование. МТЗ начал поставки в Венесуэлу в 1985 году. Совместное сборочное производство открыто в 2011 году, за это время в Венесуэле собрано около 3 тыс. тракторов BELARUS.-0-