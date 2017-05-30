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Минфин Беларуси 5 июня начнет продажу нового выпуска гособлигаций в инвалюте на $50 млн

31.05.2017 15:05 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси с 5 июня начнет продажу нового выпуска государственных долгосрочных облигаций в инвалюте на $50 млн, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Продажа долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №243 для юридических и физических лиц будет вестись через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 5 июня по 29 ноября 2017 года. Номинальная стоимость одной облигации - $1 тыс. Вид дохода - постоянный процентный доход, ставка процентного дохода - 5,5% годовых.

В Минфине пояснили, что по оценке экспертов продажа нового выпуска государственных долгосрочных облигаций вызвана востребованностью такого финансового инструмента на финансовом рынке Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная стоимость одной облигации - $1 тыс. Вид дохода - постоянный процентный доход, ставка процентного дохода - 5,5% годовых.

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