Минсельхозпрод изменил уровень минимальных экспортных цен на некоторые виды молочной продукции

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси изменило уровень рекомендуемых минимальных экспортных цен на некоторые виды молочной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Так, на 10 российских рублей увеличилась цена молока сухого обезжиренного "Экстра" и "Стандарт", сухого молочного продукта, молочно-сывороточного концентрата, масла 72,5% и 82,5%.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года № 63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-