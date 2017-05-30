Внешний госдолг Беларуси с начала года увеличился на 1,9% до $13,9 млрд

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил $13,9 млрд, увеличившись с начала года на $258,5 млн, или на 1,9% (с учетом курсовых разниц), сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-апреле были привлечены внешние государственные займы на $530,3 млн, в том числе $300 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $160,7 млн - правительства и банков Российской Федерации, $32,2 млн - банков КНР, $34,6 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $337 млн, из которых $119,6 млн - правительству Российской Федерации, $98,9 млн - банкам КНР, $29,3 млн - МБРР, $88,3 млн - ЕФСР, $0,7 млн - США, $0,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил Br35,9 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на Br1,1 млрд, или на 2,9%.

Внутренний государственный долг составил Br9,9 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.

За январь-апрель размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на $356,7 млн. Погашено валютных государственных облигаций для физических лиц на $399 млн и Br33,3 млн.-0-