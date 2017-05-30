В Борисове запущено производство по переработке полимерных отходов повышенной загрязненности

31 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Борисове будут перерабатывать около 6,5 тыс. т в год вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности. Официальный старт новому производству сегодня дан в ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий" (БЗПИ), передает корреспондент БЕЛТА.

Пуск технологического оборудования осуществили заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющей компании холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк, председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович и директор предприятия Владимир Козловский.

Основная продукция БЗПИ - полимерные трубы, пленка, пластмассовые контейнеры. Как отметил Анатолий Калинин, до запуска нового участка около 70% в себестоимости продукции предприятия занимало импортное сырье. "Сейчас для нужд собственного производства предприятие будет изготавливать полимерные гранулы, что говорит о серьезном шаге в импортозамещении. Это позволит снизить цену готовой продукции, повысить рентабельность и эффективность производства. Предприятие и сейчас работает достаточно успешно с рентабельностью 5%. С учетом введенной линии рентабельность планируется повысить до 8%", - сказал заместитель премьер-министра.

Новая линия БЗПИ - это инвестиционный проект. Во время его реализации приобретено и установлено оборудование по переработке вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности в виде пленочных отходов ПЭВД, ПЭНД, мешков, биг-бэгов, кусковых вторичных полимерных отходов. Конечный продукт - регранулят - планируется использовать для собственного потребления при производстве изделий методом литья под давлением и экструзии. Использование регранулята при производстве трубной продукции, пленки и других товаров позволит снизить ее себестоимость на 10-15%, что в целом повысит конкурентоспособность на рынке и обеспечит улучшение финансово-экономических показателей предприятия.

Реализация инвестпроекта позволила предприятию создать 18 новых рабочих мест. Выполнена реконструкция цеха и смонтировано основное технологическое оборудование. Общий объем финансирования по проекту составляет более Br6,5 млн. Источниками финансирования стали собственные и кредитные средства БЗПИ, а также средства ГУ "Оператор вторичных ресурсов" и централизованного фонда холдинга "Белресурсы". Срок окупаемости проекта - 5 лет 11 месяцев.

Борисовский завод пластмассовых изделий создан в 1965 году и является одним из крупнейших предприятий Беларуси по переработке пластических масс. Кроме производства полимерных труб, пленок, контейнеров и иных товаров народного потребления здесь также выпускаются товары бытовой химии - чистящие средства, моющие синтетические порошкообразные средства. Ассортимент выпускаемых изделий включает более 2 тыс. наименований.-0-