Беларусь рассчитывает на содержательную дискуссию по самым важным проблемам банковского надзора - Лапко

Дмитрий Лапко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на содержательную дискуссию по самым важным проблемам банковского надзора, заявил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Дмитрий Лапко во время XXX ежегодной конференции Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темы, предложенные для обсуждения, являются самыми важными на данный момент. Как показали события последних лет, приверженность банковского сообщества сложным внутренним моделям оценки кредитных, рыночных и операционных рисков, в том числе и из-за недоверия оценкам иностранных рейтинговых агентств, не привела к повышению стабильности банков и улучшению качества их капитала. Мы верим, что это было одним из стимулов, почему Базельский комитет обновил стандарты расчета капитала для покрытия рыночных рисков, управления рисков процентной ставки в банковском портфеле и разработал проекты похожих документов о кредитных и операционных рисках Базеля II/III, в котором стандартизированные подходы к оценке этих рисков были обновлены. Важным результатом реализации этих стандартов будут значительные изменения в расчете пропорции регулятивного капитала и, возможно, изменения в их стоимости", - отметил Дмитрий Лапко. Он подчеркнул, что конференция в Минске - это прекрасная возможность получить информацию о новых стандартах непосредственно от источника, от заместителя генерального секретаря Базельского комитета. "Мы уверены, что многие участники будут заинтересованы узнать о накопленном опыте применения данных инноваций в странах Европейского союза", - заявил Дмитрий Лапко.

По словам зампреда Нацбанка, независимые проверки качества активов, проведенные в нескольких странах, выявили ряд недостатков в области банковского резервирования, оценки залогового имущества и других аспектов, что повлияло на величину нормативов регулятивного капитала. "Мы считаем, что обсуждение национальных подходов к проведению контрольных мероприятий после поверок качества активов и банковских планов с целью повышения качества активов поспособствует обмену опытом решения данных проблем в разных странах", - пояснил он

Среди прочих тем на конференции в Минске обсуждаются и риски новых финансовых технологий. "Мы пытались оценить перспективы развития банковского надзора в будущем, которые напрямую связаны с изменениями в технологиях предоставления финансовых услуг банками. Это удаленный доступ к счету, обеспечение круглосуточного обслуживания клиентов, использование облачных технологий, блокчейн, биткоин и другие fin-tech возможности, быстрое развитие которых мы наблюдаем уже сейчас. Ясно, что новый формат деятельности банков несет огромные риски, не только операционные, но и репутационные. Мы должны принять меры, направленные на обеспечение безопасности денежных потоков в банковском секторе в новых условиях. Надеемся, что дискуссия о таких рисках не оставит участников равнодушными и позволит объединить усилия руководителей в противодействии этим вызовам нового времени", - резюмировал Дмитрий Лапко.

В Минске с 31 мая по 2 июня проходит XXX ежегодная конференция Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы (Banking Supervisiors from Central and Eastern European Countries, BSСEE), в которой Национальный банк Республики Беларусь является председательствующей организацией в 2017 году. В работе форума принимает участие около 50 представителей надзорных органов из 23 европейских стран. Международное сообщество банковских надзорщиков рассматривает актуальные вопросы внедрения новых подходов Базельского комитета к расчету величин кредитного и операционного рисков в составе стандарта Базель III, процедуру оценки качества активов банков, риски новых финансовых технологий и их влияние на банковский сектор, а также опыт стран - участниц группы по данной тематике.

Группа банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы создана в 1991 году. Национальный банк Беларуси вошел в состав группы в 1996 году.

Основными задачами Группы BSСEE являются поддержание тесного сотрудничества между надзорными органами стран Центральной и Восточной Европы, содействие во внедрении международных стандартов банковского надзора, обеспечение возможности обмена опытом в области методологии и практики банковского надзора и иной актуальной информацией, оказание помощи в проведении исследований, выполнении образовательных программ.-0-