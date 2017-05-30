Внешний госдолг Беларуси с начала года увеличился на 1,9%, внутренний уменьшился на 3,3%

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил 13,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 258,5 млн долларов, или на 1,9% (с учетом курсовых разниц), сообщает Министерство финансов.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 35,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 млрд рублей, или на 2,9%.

В январе-апреле были привлечены внешние государственные займы на 530,3 млн долларов, в том числе 300 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, 160,7 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации, 32,2 млн долларов — банков КНР, 34,6 млн долларов — МБРР, 2,8 млн долларов от ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило 337 млн долларов (119,6 млн — правительству РФ, 98,9 млн — банкам КНР, 29,3 млн — МБРР, 88,3 млн — ЕФСР, 0,7 млн — США, 0,2 млн — ЕБРР и СИБ).

Внутренний государственный долг уменьшился с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц) и составил 9,9 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 360 млн долларов власти намерены получить за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн долларов — от размещения евробондов.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%.