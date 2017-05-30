Нацбанк пятый раз за год снижает ставку рефинансирования: 13% с 14 июня

Нацбанк пятый раз в нынешнем году снизит ставку рефинансирования. С 14 июня 2017 г. ставка снижается с 14 до 13 процентов годовых. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 17 до 15% годовых, а ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 9 до 8%.

Регулятор отмечает, что эти решения в области процентной политики «принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере».

В частности, сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция — 6% против 10,6 и 10% в декабре 2016 г. соответственно. Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке Нацбанка, в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5% в годовом выражении. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.

«Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств», — отмечено в сообщении.

Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в январе — марте 2017 г. положительного внешнеторгового сальдо (0,2 млрд долларов) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до 0,9 млрд против 1,5 млрд долларов в январе-марте 2016 г.

«Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, регулятор в нынешнем году уже четырежды снижал ставку рефинансирования на 1 процентный пункт в январе, феврале, марте и апреле. С 19 апреля ставка составляет 14%.

При этом проблема повышения доступности кредитов остается одной из ключевых. Несмотря на это, Нацбанк обещает сохранять базовый принцип проведения процентной политики — превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за прошлый год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5% годовых. С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%. «Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», — обращает внимание регулятор.

.