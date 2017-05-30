Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 13% годовых

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14% до 13% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня 2017 года ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков - с 17% до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 9% до 8% годовых", - говорится в сообщении.

Данные решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере.

Сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция - 6% против 10,6% и 10% в декабре 2016 года соответственно. Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке, в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5% в годовом выражении. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.

Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.

Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в январе-марте 2017 года положительного внешнеторгового сальдо ($0,2 млрд) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до $0,9 млрд против $1,5 млрд в январе-марте 2016 года.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса.-0-