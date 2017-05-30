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Теперь без паспорта: все о том, где, как и сколько можно купить валюты

31.05.2017 16:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Теперь без паспорта: все о том, где, как и сколько можно купить валюты
© Sputnik/
Продажа валюты без паспорта: для чего это делается в Беларуси?

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси 29 мая подписал указ №192, которым признается утратившим силу указ от 6 октября 2011 года №449. Этот документ вводил норму об обязательном предъявлении паспорта физлицами при покупке наличной валюты в обменных пунктах коммерческих банков.

Без паспорта в обменник: когда?

Как пояснили в Нацбанке, необязательно будет предъявлять паспорт при покупке валюты уже с завтрашнего дня.

Нацбанк уже довел до банков соответствующую информацию, поэтому сложностей у белорусов, забывших дома свои паспорта, возникнуть не должно уже с утра четверга.

Большинство пунктов обмена валюты коммерческих банков начинают работать с 9:00 в будние дни.

Решение об отмене требования идентификации личности касаются не только отделений банков, но и обменных пунктов на рынках, в торговых центрах, оно действует без исключения на всей территории Беларуси.

Не нужно будет предъявлять паспорт как белорусским гражданам, так и иностранцам.

Сколько можно купить?

Ограничений на покупку валюты физлицами в Беларуси давно не существует. Тем не менее, без предъявления паспорта можно будет купить хоть и достаточно большую, но все же ограниченную сумму — обмену в свободном режиме подлежат суммы, не превышающие 23 тысячи белорусских рублей.

Теперь без паспорта: все о том, где, как и сколько можно купить валюты
© Sputnik/
Валюту покупать без паспорта можно с 1 июня

Это обусловлено тем, что в Беларуси сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1000 базовых величин.

Почему отменили требование паспорта?

В Нацбанке отметили, что решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка.

"Поводом для такого решения стала стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним", — заметили в НБРБ.

В пресс-службе президента, комментируя указ об отмене паспортного режима покупки валюты, отметили, что в 2011 году такая норма была введена в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Нацбанк рассказал, с какого числа вступает в силу указ президента об отмене регистрации банками паспортных данных физлиц при покупке валюты.

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