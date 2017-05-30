Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил 4,1% ВВП

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-апреле 2017 года составил Br1,25 млрд, или 4,1% к ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в сумме Br1,9 млрд, или 6,2% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель сложились в сумме Br13,9 млрд, или 32,4% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br6,2 млрд, или 34% уточненного годового плана.

За январь-апрель поступление НДС составило Br3,2 млрд, или 34,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br0,95 млрд (33,9%). Акцизы поступили в сумме Br0,7 млрд (31,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,2 млрд (37,4%). Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br3,7 млрд (28,9%), Фонд универсального обслуживания - Br17,9 млн (45,5%), Фонд гражданской авиации - Br11,9 млн (76,8%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн (25%).

По состоянию на 1 мая задолженность по налогам и сборам была на уровне Br201,0 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель составили Br12 млрд, или 29,2% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета сложились в размере Br4,95 млрд (29,5%).

На общегосударственную деятельность направлено Br2,2 млрд (30,5%), на финансирование национальной экономики - Br1,3 млрд (29,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br3,9 млрд (29%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br4,1 млрд (31,9%), Фонда универсального обслуживания - Br1 млн (2,5%), Фонда гражданской авиации - Br3,6 млн (23,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,002 млн (0,2%).-0-