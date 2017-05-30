Нацбанк с 14 июня снижает ставку рефинансирования до 13%

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 14 июня текущего года снижает ставку рефинансирования на один процентный пункт — с 14% до 13% годовых, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В последний раз в Беларуси ставка рефинансирования снижалась с 19 апреля — также на 1 процентный пункт: с 15% годовых до 14% . Таким образом, уже в апреле был достигнут нижний порог, определенный в Основных направлениях денежно-кредитной политики на этот год.

"Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14 до 13% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 17 до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 9 до 8% годовых", — сообщили в Нацбанке.

Там также отметили, что это решение было принято с учетом положительных тенденций в экономике Беларуси и укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере республики.

В частности, в Нацбанке отметили, что инфляция продолжает замедляться гораздо более высокими темпами, чем прогнозировалось: в апреле в годовом выражении она составила 6,3%, базовая инфляция — 6% против 10,6% и 10% в декабре 2016 года соответственно.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении", — отметили в Нацбанке.

В регуляторе обратили внимание, что широкая денежная масса растет умеренно: в мае ее прирост, как ожидается, составит около 5% в годовом выражении. При этом увеличивается рублевая составляющая денежной массы.

В Нацбанке добавили, что в Беларуси сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса рубля и позволяет НБРБ покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.

В Нацбанке обратили внимание на положительное сальдо внешней торговли по итогам первого квартала. Это ослабило давление на платежный баланс страны.

"Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса", — добавили в Нацбанке.