Российский одежный ритейлер открывает свой первый магазин в Минске

Fashion-бренд Finn Flare объявил об открытии своего первого магазина в Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании Colliers International, которая выступала консультантом сделки.





Первый магазин Finn Flare площадью 287 кв.м. разместился в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk. Объект размещается не по франчайзингу, а непосредственно материнской компанией, говорится в сообщении.

Finn Flare входит в ТОП-15 крупнейших сетевых компаний fashion ритейла. Компания, работающая в сегменте casual, владеет собственной и партнерской сетью магазинов в России, Беларуси, Казахстане (99 собственных и 57 франчайзинговых магазинов). В 2016 году стартовали онлайн-продажи бренда в Германии. В планах — дальнейшее освоение европейского рынка.

Finn Flare зародился в Финляндии более 50 лет назад. Однако в середине нулевых бренд выкупила Ксения Рясова (в 2015 году 26-я в списке Forbes богатейших женщин в России, состояние — 80 млн долларов).

Свой первый капитал она заработала на челночном бизнесе: в середине 1990-х продавала вьетнамскую одежду на московских рынках. В 1999-м запустила мультибрендовые магазины «Люди в новом», где была представлена в том числе финская марка одежды Finn Flare. Финны, потерявшие российский рынок после распада СССР, заключили с Рясовой эксклюзивный контракт на поставку товаров, который к тому же давал ей право выпускать под этой маркой вещи собственного дизайна, пишет «Форбс». Вскоре продажи на российском рынке превысили финские. К 2000 году Рясова не стала продлевать контракты с другими марками — Finn Flare в разы опережала их по продажам. Вскоре Рясова выкупила бренд.

Года назад Finn Flare, работающий в ценовом сегменте «средний плюс», объявила о переносе производства в Россию. Как поясняла Рясова, это было вызвано валютными колебаниями, отсутсвием таможенных пошлин, что позволит сократить себестоимость определенных категорий ассортимента на 20−25% без ущерба качеству.