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Внешний госдолг вырос с начала года почти на 260 млн долларов
31.05.2017 17:17 — Новости Экономики | БДГ
Госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 2,9%. При этом внешний долг вырос, а на погашение старых долгов с начала года ушло 340 млн долларов.
По информации Министерства финансов Беларуси, государственный долг страны на 1 мая 2017 года составил 35,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом текущего года на 1,1 млрд рублей, или на 2,9%.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 13,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 258,5 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.
В январе-апреле этого года Беларусью были привлечены внешние государственные займы на сумму 530,3 млн долларов:
- 300 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;
- 160,7 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 32,2 млн долларов США – банков КНР;
- 34,6 млн долларов США – МБРР;
- 2,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
При этом погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 337,0 млн долларов:
- 119,6 млн долларов США – правительство Российской Федерации;
- 98,9 млн долларов США – банки КНР;
- 88,3 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;
- 29,3 млн долларов США – МБРР;
- 0,7 млн долларов США – США;
- 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 9,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.
Напомним, что ранее эксперты в интервью БДГ говорили о том, что госдолг Беларуси
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Госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 2,9%. При этом внешний долг вырос, а на погашение старых долгов с начала года ушло 340 млн долларов.
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