Внешний госдолг вырос с начала года почти на 260 млн долларов

Госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 2,9%. При этом внешний долг вырос, а на погашение старых долгов с начала года ушло 340 млн долларов.

По информации Министерства финансов Беларуси, государственный долг страны на 1 мая 2017 года составил 35,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом текущего года на 1,1 млрд рублей, или на 2,9%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 13,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 258,5 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-апреле этого года Беларусью были привлечены внешние государственные займы на сумму 530,3 млн долларов:

- 300 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;

- 160,7 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 32,2 млн долларов США – банков КНР;

- 34,6 млн долларов США – МБРР;

- 2,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

При этом погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 337,0 млн долларов:

- 119,6 млн долларов США – правительство Российской Федерации;

- 98,9 млн долларов США – банки КНР;

- 88,3 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;

- 29,3 млн долларов США – МБРР;

- 0,7 млн долларов США – США;

- 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 9,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.