Экономический суд Брестской области признал Медновскую птицефабрику банкротом

Экономический суд Брестской области открыл в отношении ОАО «Медновская птицефабрика» ликвидационное производство.

Сегодня в судебном заседании рассматривалось дело о банкротстве Медновской птицефабрики. Суд удовлетворил ходатайство управляющего о прекращении санации предприятия, признал ОАО банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство. Также судом утвержден представленный управляющим план ликвидации должника. Срок для осуществления ликвидационного производства установлен до 18 апреля 2018 года.

В течение этого времени фабрике постараются найти нового собственника. С этой целью она в очередной раз будет выставлена на торги. В настоящее время имущественный комплекс ОАО оценивается в Br12 млн «Скорее всего придет частник, который может заплатить деньги для гашения кредиторской задолженности и который готов в том числе вкладывать деньги в оборотные средства предприятия, чтобы оно заработало», — пояснил представитель управляющего Дмитрий Поливко.

Вернуть экономическую устойчивость одному из самых проблемных предприятий Брестского района пытались в течение трех лет. Конкурсное производство в отношении Медновской птицефабрики было открыто в мае 2014 года, а в ноябре этого же года введена санация. За это время в судебном порядке сменился управляющий ОАО. Новым управляющим назначено ООО «АнтикризисГрупп».

Попытки оздоровления предприятия производственными методами не помогли. Сейчас птицефабрика фактически не может работать самостоятельно ввиду отсутствия оборотных средств. Активы перестали покрывать долги. Текущая задолженность по страховым взносам в Фонд социальной защиты составляет Br750 тыс. Долги за энергоносители превысили Br1 млн.

Заместитель председателя Брестского райисполкома Илья Бандровский считает, что в значительной степени до такого состояния предприятие довели сами кредиторы. Коммерческие предприятия, поставлявшие на фабрику корма, включали в их стоимость страховые взносы. При этом в себестоимости птицы корма занимают до 70%.

«В любом случае — производство должно работать. В сельской местности это, по сути, единственное место работы. Люди там работают семьями, и закрытие предприятия приведет к тому, что фактически целые семьи останутся без средств к существованию. Это первая позиция, которой придерживается исполком. Вторая позиция касается расчетов. Основная задолженность, которая должна быть погашена, — это в первую очередь отчисления в Фонд соцзащиты и за энергоносители», — сказал Илья Бандровский.

В настоящее время Медновская птицефабрика продолжает работать. Среднесписочная численность трудового коллектива составляет 175 человек.