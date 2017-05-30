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Беларусь хочет упростить таможенные формальности в торговле с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Ираном

31.05.2017 17:33 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает упростить таможенные формальности в торговле с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень во время заседания второй сессии Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании был одобрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Турции о системе содействия взаимной торговле. Основная цель документа - придать новый импульс торговым отношениям для взаимного увеличения товарооборота на основе упрощения таможенных формальностей при перемещении товаров.

"Идет проработка аналогичных соглашений с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Ираном", - сказал Сергей Полудень, отвечая на вопросы сенаторов.

Касаясь белорусско-турецкого сотрудничества, заместитель председателя комитета высказал надежду, что принятие рассматриваемого документа позволит создать благоприятные условия для взаимной торговли, а значит простимулирует белорусских производителей увеличить поставки в Турцию. Соглашение, в частности, предусматривает создание между Беларусью и Турцией "зеленого коридора" и снятие бюрократических барьеров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании был одобрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Турции о системе содействия взаимной торговле. "Идет проработка...

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