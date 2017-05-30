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Заседание белорусско-молдавской межправкомиссии пройдет Минске 5-6 июня

31.05.2017 18:16 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Очередное, 18-е заседание белорусско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет Минске 5-6 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве экономики Молдовы.

Мероприятие пройдет во время официального визита в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Во время заседания межправкомисcии будут обсуждаться вопросы, касающиеся активизации сотрудничества Беларуси и Молдовы в области промышленности, сборки пассажирского транспорта и сельскохозяйственной техники, строительства, поставки и переработки сельхозпродукции, сфере медицины и фармацевтики. По его итогам будет подписан ряд документов, среди которых совместный план сотрудничества в области культуры между странами на 2017-2019 годы, план действий на 2018-2020 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Исполкомом Могилевской области и Исполкомом Гагаузии, программа сотрудничества между Министерством архитектуры и строительства Беларуси и Министерством регионального развития и строительства Молдовы на 2017-2018 годы.

Ожидается, что во время международной специализированной выставки "Белагро", которая пройдет с 6 по 10 июня, более 20 молдавских компаний, работающих в сфере виноделия, производства и переработки фруктов и овощей, пчеловодства и других отраслей представят свою продукцию.

По данным Минэкономики Молдовы, объем торговли между Беларусью и Молдовой в 2016 году составил $204,8 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие пройдет во время официального визита в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

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