Мундиры, костюмы и красное платье. Заседание белорусского парламента в лицах

Депутаты и министры собрались сегодня в Овальном зале парламента, чтобы обсудить важные государственные вопросы. На заседании, которое длилось около двух часов, сначала зачитали доклад правительства. После этого депутаты могли задать свои вопросы заместителю премьер-министра Василию Жарко и министрам соответствующих ведомств. TUT.BY понаблюдал за происходящим.



Депутат в Овальном зале парламента



Депутаты палаты Национального собрания слушают доклад правительства



Министр внутренних дел Игорь Шуневич (в центре) и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига (справа)



Депутат слушает доклад правительства



Олег Руммо слушает выступление заместителя министра культуры



Заместитель премьер-министра Василий Жарко



Депутат Сергей Гайдукевич (слева) и Нина Железнова слушают выступление заместителя премьер-министра



Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отвечает на вопросы депутатов



Депутат Анна Канопацкая (в центре) слушает ответ на свой вопрос



Министр внутренних дел Игорь Шуневич отвечает на вопросы депутатов



Вадим Девятовский изучает доклад правительства



Министр юстиции Олег Слижевский отвечает на вопросы депутатов



Заместитель министра культуры Ирина Дрига (слева), министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, министр информации Лилия Ананич, министр образования Игорь Карпенко



Депутат Ирина Дорофеева слушает доклад правительства



Депутаты слушают выступление Василия Жарко