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Мундиры, костюмы и красное платье. Заседание белорусского парламента в лицах
31.05.2017 20:31 — Новости Экономики | Tut.by
Депутаты и министры собрались сегодня в Овальном зале парламента, чтобы обсудить важные государственные вопросы. На заседании, которое длилось около двух часов, сначала зачитали доклад правительства. После этого депутаты могли задать свои вопросы заместителю премьер-министра Василию Жарко и министрам соответствующих ведомств. TUT.BY понаблюдал за происходящим.
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Депутаты и министры собрались сегодня в Овальном зале парламента, чтобы обсудить важные государственные вопросы.
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