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"Экономика на пальцах". Как Uber, получая наши данные, делает нас беднее
31.05.2017 21:42 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 1 июня в 15.15.
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Богатые и высокотехнологичные компании собирают о нас столько информации, что мы даже себе не можем представить! Знают они о нас почти все. Впрочем, обычный крупный сетевой гипермаркет знает о нас также немало.
Но как они распоряжаются этим знанием? Делают ли они нас богаче или беднее? Куда все это может зайти и к чему привести?
Автор «Экономики на пальцах» Сергей Чалый весьма пессимистично ответит на эти вопросы в очередной выпуске программы.
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 1 июня в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Сергей Чалый расскажет, как компании, собирающие о нас данные, делают нас беднее.
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