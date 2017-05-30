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"Экономика на пальцах". Как Uber, получая наши данные, делает нас беднее

31.05.2017 21:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 1 июня в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Богатые и высокотехнологичные компании собирают о нас столько информации, что мы даже себе не можем представить! Знают они о нас почти все. Впрочем, обычный крупный сетевой гипермаркет знает о нас также немало.

Но как они распоряжаются этим знанием? Делают ли они нас богаче или беднее? Куда все это может зайти и к чему привести?

Автор «Экономики на пальцах» Сергей Чалый весьма пессимистично ответит на эти вопросы в очередной выпуске программы.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 1 июня в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

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Сергей Чалый расскажет, как компании, собирающие о нас данные, делают нас беднее.

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