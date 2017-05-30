Программа появится в прямом эфире 1 июня в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Богатые и высокотехнологичные компании собирают о нас столько информации, что мы даже себе не можем представить! Знают они о нас почти все. Впрочем, обычный крупный сетевой гипермаркет знает о нас также немало.

Но как они распоряжаются этим знанием? Делают ли они нас богаче или беднее? Куда все это может зайти и к чему привести?

Автор «Экономики на пальцах» Сергей Чалый весьма пессимистично ответит на эти вопросы в очередной выпуске программы.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 1 июня в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Смотрите также

Своим Шелковым путем Китай начинает эру неоколониализма?

«Экономика на пальцах» предложила непричесанную идею пенсионной реформы для Беларуси