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"Газпром": цена на газ для Беларуси в 2017 году будет $132

31.05.2017 23:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Российское ПАО "Газпром" подтвердило, что в 2017 году цена на газ для Беларуси сохранится на уровне 132 долларов США за тысячу кубометров, об этом заявил топ-менеджер компании во время телефонной конференции.

"Газпром": цена на газ для Беларуси в 2017 году будет 2
© Sputnik Стрингер
Цена вопроса

"Назвали 132 долларов (цена газа в 2016 году – Sputnik) – не знаю, откуда такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году", – сообщил он, отвечая на вопрос о стоимости российского газа для республики в текущем году.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью был завершен подписанием в Москве пакета документов, после того как "Газпром" получил от республики оплату долга за поставленный энергоноситель – 726,2 миллиона долларов. Они предусматривают, что Минск с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет. Также восстанавливаются до 24 миллионов тонн в год поставки нефти в Беларусь, изменяется формула, по которой рассчитывается цена на газ для Минска.

По словам вице-премьера Владимира Семашко, цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2017 году республика будет платить за газ 130 долларов за тысячу кубов.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель российской компании не стал уточнять конкретную цифру, но заявил, что она "похожа на истину".

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