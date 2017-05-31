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Перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов пополнился месторождениями нефти

01.06.2017 00:02 — Новости Экономики | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов пополнился нефтяными месторождениями. Соответствующий указ №196 от 30 мая опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, в перечень вошли нефтяное месторождение "Морозовское" в Светлогорском районе, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок, Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура.

Всего для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов. Это в том числе месторождения кварцевых песков "Убортская Рудня" (Лельчицкий район) и "Городное" (Столинский район), месторождение доломита "Осинторфское" (Витебская область), проявление благородных металлов "Зуберово" (Столбцовский район).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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