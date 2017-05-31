Косинец в качестве помощника президента будет заниматься стратегическими проектами

Александр Лукашенко указом утвердил обязанности помощника президента «по стратегическим проектам» и упразднил пост помощника «по вопросам законодательной и судебной деятельности». Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 1 июня.





Указ упраздняет должность помощника президента «по вопросам законодательной и судебной деятельности». Вместо нее вводится пост помощника президента, который будет курировать стратегические проекты. Заниматься ими, судя по всему, будет Александр Косинец, который 30 мая был назначен помощником президента Беларуси.

Согласно документу, помощник президента должен вести контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями президента, проводить мониторинг ситуации и информировать президента о ходе выполнения Национальной академией наук Беларуси государственных программ научных исследований и инновационного развития, а также о результатах коммерциализации научных разработок.

Кроме того, от помощника президента глава государства ждет «предложений, направленных на эффективную реализацию стратегических проектов». Помощник также должен взаимодействовать по этим вопросам с правительством, НАН и республиканскими и местными органами власти.

Всего в структуре Администрации президента насчитывается 9 помощников — инспекторы по областям и Минску, помощник президента по вопросам развития финансово- кредитной системы и помощник «по стратегическим проектам».