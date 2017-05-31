ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Made in Russia: Россия создает собственный бренд

01.06.2017 08:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Российский экспортный центр планирует уже в середине июня выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia. Интерес к проекту проявили 20 экспортеров, в том числе "Автоваз", батончики Bite, производители одежды, детского мебельного оборудования.

Как ожидается, на площадке ПМЭФ будет подписано соглашение с телеканалом RT, который станет основным информационным партнером РЭЦ в рамках программы повышения узнаваемости экспортного бренда России.

Made in Russia: Россия создает собственный бренд
© Sputnik Максим Блинов
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017

Эксперты также обсудят, как в условиях развития свободной торговли и электронной коммерции, которые стирают для потребителей границы, открывая доступ на глобальный рынок товаров и услуг, решить задачу по поддержке российских экспортеров. Кроме того, как должен выглядеть экспортный бренд, как добиться его признания, нужно ли использовать опыт других стран.

Участники Петербургского международного экономического форума в первый день его работы обсудят и будущее России на мировом туристическом рынке.

Россия вошла в десятку самых посещаемых туристами государств мира и в 2016 году заняла в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного экономического форума 43-е место, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом и опередив Турцию.

Made in Russia: Россия создает собственный бренд
© Sputnik Евгений Биятов
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017

Экспертам будут представлены 10 концепций туристического бренда России, которые были разработаны ведущими профессионалами из брендинговых агентств с мировыми именами. Все лето будет идти выбор трех лучших, и они в свою очередь будут презентованы российской и зарубежной общественности на Восточном экономическом форуме. Чемпионат мира по футболу в 2018 году Россия будет встречать с официальным туристическим брендом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темы повышения узнаваемости российской продукции за рубежом и продвижения туристического потенциала будут обсуждаться на Петербургском международном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Косинец в качестве помощника президента будет заниматься стратегическими проектами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика