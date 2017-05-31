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Маркировка контрольными знаками жидкостей для электронных сигарет вводится с 16 июня
01.06.2017 09:24 — Новости Экономики | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маркировка контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных сигарет вводится с 16 июня, соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.
Это следует из постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 2 мая 2017 №7. Документом устанавливается порядок маркировки контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для использования в электронных системах курения.
Постановлением №7 предусмотрено, что контрольный (идентификационный) знак наносится на любое место поверхности потребительской упаковки.-0-
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Это следует из постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 2 мая 2017 №7. Документом устанавливается порядок маркировки контрольными...
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