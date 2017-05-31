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Белорусская делегация поехала на экономический форум в Санкт-Петербург

01.06.2017 09:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Делегация белорусского правительства во главе с первым вице-премьером республики Василием Матюшевским принимает участие в открывшемся 1 июня в Санкт-Петербурге ХXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили Sputnik в посольстве Беларуси в РФ.

Белорусская делегация поехала на экономический форум в Санкт-Петербург
© Sputnik Владимир Астапкович
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Петербургский международный экономический форум — главный ежегодный экономический саммит России и других стран СНГ. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронажем президента Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает более пяти тысяч участников, в числе которых главы государств и правительств, представители бизнеса и власти, эксперты, ученые и общественные деятели со всего мира.

"Представители правительства и бизнеса Беларуси традиционно принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме. В текущем году в мероприятиях форума примет участие правительственная группа во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским", — сообщили в белорусской дипмиссии.

​Там отметили, что программа ПМЭФ включает в себя проведение сессии БРИКС и форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям.

Кроме того пройдет Российско-индийский форум руководителей компаний, традиционный саммит глав энергетических компаний, бизнес-диалоги России с рядом стран, в том числе США.

Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития", "Беседы о будущем".

На ПМЭФ также будет организована национальная экспозиция Беларуси. Посетить экспозицию можно будет с 1 по 3 июня на площадке КВЦ "Экспофорум". Ее общая площадь составляет 60 кв. м во внутреннем павильоне H.

"На коллективном стенде Беларуси будут представлены ведущие предприятия нефтехимического сектора и организации транспортной, медицинской и фармацевтической сфер, которые продемонстрируют экспортоориентированные виды продукции и услуг в форме интерактивных презентаций, а также представят перспективные инвестиционные проекты", — рассказали в посольстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Возглавляет делегацию первый вице-премьер Матюшевский, программа форума включает в себя сессию БРИКС и форум "деловой двадцатки".

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