Лукашенко решил передать в концессию месторождения нефти и платины

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №196, который расширяет перечень месторождений, планируемых для передачи в концессию инвесторам.



© Sputnik / Сергей Лескеть Нефти много не бывает: новое месторождение под Жлобином 22

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом портале, перечень пополнен за счет трех нефтяных месторождений: месторождение нефти "Морозовское" в Светлогорском районе, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок, Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура.

Всего в перечень включены теперь 15 объектов, в том числе месторождения кварцевых песков в Лельчицком районе, доломита в Витебской области, а также так называемое "проявление благородных металлов" "Зуберово" в Столбцовском районе Минской области.

Как следует из материалов РУП "Научно-производственный центр по геологии" министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, несколько лет назад белорусские геологи выявили в кристаллическом фундаменте Беларуси породы, потенциально содержащие драгоценные металлы.

"Среди магматических комплексов к наиболее перспективным относятся русиновский, кореличский и аргеловщинский. В них впервые обнаружены минералы золота, серебра, платины и палладия — котульскит, мелонит, гессит, ленаит, петцит, сперрилит. Приоритетный интерес представляют графитоносные породы участка "Пуховщина", в которых обнаружены значительные концентрации платиноидов (до 1,3 г/т) и золота (0,15 г/т) и участка "Зуберово", где зафиксированы значительные содержания платиноидов", — говорится в материалах.

Морозовское месторождение нефти было открыто в 2016 году, оно крайне невелико по запасам: геологи оценивают их менее чем в 250 тысяч тонн.Южно-Оршанский нефтеперспективный участок и Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура находятся в Припятском прогибе, который белорусские геологи считают самым перспективным для дальнейшего поиска нефти в Беларуси.