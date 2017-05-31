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Маркировка контрольными знаками жидкостей для электронных сигарет вводится с 16 июня
01.06.2017 09:53 — Новости Экономики | Tut.by
Маркировка контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных сигарет вводится с 16 июня, соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.
Это следует из постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 2 мая 2017 № 7. Документом устанавливается порядок маркировки контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для использования в электронных системах курения.
Постановлением № 7 предусмотрено, что контрольный (идентификационный) знак наносится на любое место поверхности потребительской упаковки.
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Постановлением № 7 предусмотрено, что контрольный (идентификационный) знак наносится на любое место поверхности потребительской упаковки.
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