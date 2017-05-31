Аэропорту оставили тарифы на прежнем уровне

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Предельные максимальные тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги в Беларуси остались на прежнем уровне, соответствующее решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано в четверг.

Тарифы на услуги аэропортов напрямую влияют на стоимость авиаперелетов для пассажиров — они входят в стоимость билетов на самолеты.

Согласно решению МАРТ, максимальные тарифы на услуги остались на уровне прошлых лет. Например, за обеспечение взлета и посадки тариф составляет 3,515 рубля за тонну максимальной взлетной массы, а обслуживание делегации в правительственном секторе аэропорта — до 162,98 белорусских рублей.

Кроме самих цен на перелеты, на пассажирах тарифы отражаются и косвенно: высокие тарифы — одна из причин отсутствия лоукост-компаний в Беларуси. Во всем мире они обслуживаются в аэропортах со скидкой, так как заинтересованы максимально снизить стоимость своих услуг и издержки.

Утверждаются тарифы на услуги аэропортов ежегодно по согласованию с Минтранспорта.