Создание ЗСТ позволит увеличить товарооборот ЕАЭС-Индия почти в 8 раз

1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индией позволит увеличить товарооборот между ними с нынешнего показателя около $8,4 млрд в год до $57-62 млрд в год через десять лет. Об этом заявил сегодня заместитель государственного министра промышленности и торговли Индии Рамеш Абишек во время делового завтрака "Индия-ЕАЭС: Стратегическое партнерство" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я особенно рад обратиться к вам в этот момент, когда 175 млн жителей стран ЕАЭС и 1,2 млрд жителей Индии находятся на пороге новой эры экономического партнерства, - сказал он. - Однако, несмотря на тесные связи, объем товарооборота пока составляет только около $8,4 млрд".

Индийский чиновник отметил, что с целью активизации экономического сотрудничества в 2015 году был запущен механизм изучения возможности создания зоны свободной торговли, который завершил работу в сентябре прошлого года. "Согласно оценкам доклада, через десятилетие объем товарооборота может составить $57-62 млрд", - указал Рамеш Абишек.

"Совместное заявление о начале переговоров по всеобъемлющему соглашению о зоне свободной торговли, скорее всего, будет сделано уже очень скоро", - добавил он.

При этом замминистра отметил, что достижение намеченных показателей зависит от быстрого начала и завершения переговоров о создании ЗСТ, а также развития транспортного коридора "Север-Юг". "Реализация этого инфраструктурного проекта позволит снизить стоимость перевозок на 30%", - сказал Рамеш Абишек.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".-0-