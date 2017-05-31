Сговорчивость, терпеливость и желание все сделать «по белому» — «светлая сторона» белорусского покупателя недвижимости

Расписав легко и быстро « темную сторону » белорусского покупателя, со светлой пришлось повозиться и обратиться за помощью к риэлтерам. Они не скупились на похвалу, мы же все отфильтровали, и вот что из этого вышло.

Если риэлтер понравился, то доверяет ему, как лучшему другу. У белорусов очень открытая душа, мы очень добрые и хотим доверять, но жизненный опыт заставляет нас вначале проверить человека, а только потом ему поверить. С риэлтерами то же самое. Если специалист понравился, то он автоматически становится «своим в доску», а его мнение — авторитетным.

Понимая, за что платит риэлтеру, не мешает процессу покупки. Риэлтер — это представитель интересов, человек, который и нужен, чтобы сделать процесс поиска квартиры максимально легким. Если наш белорусский покупатель это осознает, он четко следует рекомендациям специалиста, делает, что ему говорят, и не вмешивается в процесс переговоров.

Можно договориться. То ли это эхо прошлого века, то ли национальная черта, но с белорусом можно относительно легко договориться. Риэлтеры в один голос твердят, что белорусский покупатель очень лоялен, готов идти на компромисс. Если, например, нужно подождать несколько недель, пока продавцы выпишутся и пропишутся в новой квартире, наш покупатель готов ждать. Он очень понимающий, человечный и адекватный.

Вежливый и не хамит. Редко риэлтеры сталкиваются с наглыми и хамоватыми белорусскими покупателями. Скорее, это касается покупателей из других стран СНГ. Наши же будущие владельцы недвижимости в основном ведут себя вежливо и тактично.

Все официально. Наученные горьким опытом и из-за элементарной боязливости наши люди сегодня предпочитают проводить все сделки строго официально и «по белому». Это похвально, это делает рынок цивилизованнее, а историй с плохим концом становится все меньше. Отрадно, что люди хотят просто решить свой жилищный вопрос, а не обмануть при этом государство.

Терпение и чувство юмора. Про терпеливость белоруса ходят легенды, ведь она все перетрет вместе с трудом. Белорусский покупатель весьма терпелив. Даже если возникают сложности, спорные моменты, «светлая сторона» нашего покупателя призывает его оставаться терпеливым и спокойным, позволить агенту решить все проблемы и все же заключить сделку. После вспомнить сложности с улыбкой.

Умеет благодарить. Если нашелся идеальный вариант, сделка прошла без сучка и задоринки, покупатель благодарит агента искренне и от всей души. И не только коробкой конфет, но и постом благодарности в сети и максимальной рекламой агентства среди своих знакомых.

Осторожность. Семь раз посмотри, один купи. Наконец, белорусы стали понимать, что нет ничего дешевого и качественного или по-настоящему бесплатного. Подозрительно рисковые объекты наш покупатель теперь обходит стороной, слишком низкая цена на квартиры вызывает уже не восторг, а подозрения.

Юридическая грамотность. Как ни крути, но со времен 90-х белорусы стали намного грамотнее, многие люди неплохо знают законы, что упрощает общение между покупателем и агентом. Еще эта грамотность выражается в том, что умный покупатель понимает, что юриспруденцию он знает поверхностно и что оформление сделки лучше доверить специалистам.

Иллюстрация: Александр Сидорович