ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономразвития РФ предложило создать в СНГ платформу для интеграции малого и среднего бизнеса

01.06.2017 10:52 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Минэкономразвития РФ предложило создать в СНГ платформу для интеграции малого и среднего бизнеса

1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. В СНГ необходимо создать платформу для интеграции малого и среднего бизнеса. Такое предложение озвучил замминистра экономического развития России Алексей Груздев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На мой взгляд, надо задуматься над формированием платформы, которая бы объединяла малый и средний бизнес стран-участниц и позволяла бы им устанавливать прямые контакты, знать друг о друге и знать о возможностях, которые открываются на общих рынках", - сказал замглавы Минэкономразвития РФ.

По его словам, в то же время крайне актуально завершение работы над соглашением о зоне свободной торговли услугами.

"Сфера услуг играет все большую роль в развитии национальных экономик не только в СНГ, но и в мире. Например, в Китае вклад в сферу услуг давно превышает долю 50% в ВВП", - отметил Алексей Груздев. При этом до 70% экспорта Китая формирует малый и средний бизнес, подчеркнул он.

Замминистра также указал, что будущее СНГ - это общность экономических интересов.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На мой взгляд, надо задуматься над формированием платформы, которая бы объединяла малый и средний бизнес стран-участниц и позволяла бы им устанавливать прямые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Создание ЗСТ позволит увеличить товарооборот ЕАЭС-Индия почти в 8 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика