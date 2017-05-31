Минэкономразвития РФ предложило создать в СНГ платформу для интеграции малого и среднего бизнеса

1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. В СНГ необходимо создать платформу для интеграции малого и среднего бизнеса. Такое предложение озвучил замминистра экономического развития России Алексей Груздев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На мой взгляд, надо задуматься над формированием платформы, которая бы объединяла малый и средний бизнес стран-участниц и позволяла бы им устанавливать прямые контакты, знать друг о друге и знать о возможностях, которые открываются на общих рынках", - сказал замглавы Минэкономразвития РФ.

По его словам, в то же время крайне актуально завершение работы над соглашением о зоне свободной торговли услугами.

"Сфера услуг играет все большую роль в развитии национальных экономик не только в СНГ, но и в мире. Например, в Китае вклад в сферу услуг давно превышает долю 50% в ВВП", - отметил Алексей Груздев. При этом до 70% экспорта Китая формирует малый и средний бизнес, подчеркнул он.

Замминистра также указал, что будущее СНГ - это общность экономических интересов.-0-