Белорусам, работающим в РФ, все-таки придется получать российские права

МИНСК, 1 июн — Sputnik. В белорусской международной ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП) разъяснили, как затрагивает граждан республики вступивший в РФ с 1 июня в силу закон, запрещающий профессиональным водителям работать в России с иностранными правами.

Ранее планировалось, что этот запрет не распространится на граждан Союзного государства: Госдума РФ намеревалась внести соответствующую поправку до 1 июня 2017 года. Однако поправка все еще находится на рассмотрении.

"В случае, если белорусский гражданин работает водителем в российской транспортной организации, ему придется получать права российского образца. Белорусские водители, которые работают в белорусских компаниях, но осуществляют транспортные перевозки в РФ, смогут по-прежнему пользоваться национальными правами", — пояснила Sputnik начальник управления таможенного транзита и законодательства БАМАП Светлана Маковская.

Она подчеркнула, что по сложившейся международной практике, водители-дальнобойщики пользуются национальными правами.

"Со своими правами ездят везде водители из Польши, из Литвы, белорусские водители тоже", — сказала Маковская.

В то же время, по ее словам, речь идет не только о работающих в РФ белорусских автоперевозчиках, но и тех, кто работает в транспортных компаниях, на малотоннажных автомобилях и самосвалах в строительной отрасли. В случае, если их работодатель — зарегистрированная в РФ компания, российские права получать придется.

Маковская отметила, что БАМАП не располагает достоверной статистикой о том, сколько белорусских граждан занято в транспортной отрасли в РФ.

Вместе с тем, по данным некоторых белорусских СМИ, речь идет о десятках тысяч белорусских граждан.