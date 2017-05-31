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Белорусам, работающим в РФ, все-таки придется получать российские права

01.06.2017 11:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. В белорусской международной ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП) разъяснили, как затрагивает граждан республики вступивший в РФ с 1 июня в силу закон, запрещающий профессиональным водителям работать в России с иностранными правами.

Белорусам, работающим в РФ, все-таки придется получать российские права
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее планировалось, что этот запрет не распространится на граждан Союзного государства: Госдума РФ намеревалась внести соответствующую поправку до 1 июня 2017 года. Однако поправка все еще находится на рассмотрении.

"В случае, если белорусский гражданин работает водителем в российской транспортной организации, ему придется получать права российского образца. Белорусские водители, которые работают в белорусских компаниях, но осуществляют транспортные перевозки в РФ, смогут по-прежнему пользоваться национальными правами", — пояснила Sputnik начальник управления таможенного транзита и законодательства БАМАП Светлана Маковская.

Она подчеркнула, что по сложившейся международной практике, водители-дальнобойщики пользуются национальными правами.

"Со своими правами ездят везде водители из Польши, из Литвы, белорусские водители тоже", — сказала Маковская.

В то же время, по ее словам, речь идет не только о работающих в РФ белорусских автоперевозчиках, но и тех, кто работает в транспортных компаниях, на малотоннажных автомобилях и самосвалах в строительной отрасли. В случае, если их работодатель — зарегистрированная в РФ компания, российские права получать придется.

Маковская отметила, что БАМАП не располагает достоверной статистикой о том, сколько белорусских граждан занято в транспортной отрасли в РФ.

Вместе с тем, по данным некоторых белорусских СМИ, речь идет о десятках тысяч белорусских граждан.    

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские международные перевозчики, работающие в белорусских компаниях, смогут ездить в Россию, как и раньше, по национальным документам.

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