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Нефть, платина, песок: государство готова передать инвестору уже 15 месторождений
01.06.2017 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №196 от 30 мая расширил перечень предлагаемых в концессию (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию природных ресурсов - прим. TUT.BY) месторождений. Государство «в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых» готово поделиться запасами нефти и благородных металлов, в частности, платины.
В новом перечне к прежним восьми объектам добавилось еще семь. Это месторождение нефти «Морозовское» в Светлогорском районе Гомельской области, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок и Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура, а также два месторождения кварцевых песков - «Убортская Рудня» в Лельчицком районе Гомельской области и «Городное» в Столинском районе Брестской области и месторождение доломита «Осинторфское» в Витебской области.
Власти рассчитывают на интерес инвесторов к проявлению благородных металлов «Зуберово» (Столбцовский район Минской области). Как
Начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик
Выбирать концессионеров планируется по результатам конкурса.
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Государство "в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых" готово поделиться запасами нефти и...
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