Нефть, платина, песок: государство готова передать инвестору уже 15 месторождений

Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №196 от 30 мая расширил перечень предлагаемых в концессию (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию природных ресурсов - прим. TUT.BY) месторождений. Государство «в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых» готово поделиться запасами нефти и благородных металлов, в частности, платины.

В новом перечне к прежним восьми объектам добавилось еще семь. Это месторождение нефти «Морозовское» в Светлогорском районе Гомельской области, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок и Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура, а также два месторождения кварцевых песков - «Убортская Рудня» в Лельчицком районе Гомельской области и «Городное» в Столинском районе Брестской области и месторождение доломита «Осинторфское» в Витебской области.

Власти рассчитывают на интерес инвесторов к проявлению благородных металлов «Зуберово» (Столбцовский район Минской области). Как ранее сообщалось среди драгметаллов была обнаружены металлы платиновой группы.

Начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик рассказывал , что «объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов». Проект решили предложить частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы.

Выбирать концессионеров планируется по результатам конкурса.