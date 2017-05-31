Лукашенко: Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует преодолеть спад в нефтепереработке. Об этом он заявил сегодня на совещании о стратегии развития отрасли.

«Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси, — подчеркнул глава государства. — Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации».

Президент обратил внимание, что нефтепереработка — это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — около 17%. «Тем не менее ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное. «Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», — отметил президент.

Он напомнил, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодняшний день так и не удалось выйти.

Президент констатировал, что на снижении эффективности работы объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть. Вместе с тем имеют место и просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий правительства по этому вопросу.

«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. «А теперь „Нафтан“ еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства», — заметил он.

Перед участниками совещания Президент поставил ряд ключевых вопросов: какова экономическая ситуация на нефтеперерабатывающих предприятиях и что ожидается по итогам года, какой видит правительство стратегию развития всей отрасли в новых рыночных условиях на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Глава государства также поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения модернизации предприятий и повышения эффективности отрасли, какие запланированы источники финансирования.

«Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы», — предупредил президент.

Александр Лукашенко отметил, что при согласовании назначения новых директоров «Нафтана» и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. «Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится», — добавил президент.