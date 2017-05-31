Лукашенко рассказал о поставленных перед Косинцем задачах

Глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании о стратегии развития белорусской нефтепереработки рассказал о поставленных перед недавно назначенным помощником президента Александром Косинцем задачах.



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«У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено, — сказал глава государства. — Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям. Наталья Ивановна (глава Администрации Президента Наталья Кочанова. — Прим. редакции), вы должны обеспечить ему непосредственную поддержу. Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол».

«Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад», — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня был опубликован указ, в котором были определены задачи помощника президента — Александр Косинец будет заниматься стратегическими проектами .