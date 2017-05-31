Мясникович считает необходимым разработать и принять базовые экономические соглашения с Таиландом

Михаил Мясникович. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Таиланду необходимо разработать и принять базовые экономические соглашения. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что активно развиваются контакты, у нас нет базовых соглашений - о взаимном поощрении и защите инвестиций, о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве. Эти базовые экономические соглашения надо разработать и принять. А парламентам - ратифицировать", - считает Михаил Мясникович.

Он приветствовал развитие межпарламентского сотрудничества между странами и выразил уверенность, что оно будет еще активнее, если будут эффективно работать парламентские группы дружбы. "Не вместо высоких контактов, а как инструмент решения реальных вопросов", - пояснил спикер.

Еще одним направлением, развитие которого необходимо интенсифицировать, Михаил Мясникович назвал региональное сотрудничество. "Таиланд - большая страна, у вас достаточно хорошо работают регионы. Наши области и города могли бы быть хорошими партнерами для ваших региональных структур. Потому что из столиц не всегда можно эффективно видеть и решать вопросы, которые представляют региональный интерес", - констатировал он.

Также Михаил Мясникович считает необходимым гармонизировать торговые режимы. "Тарифная политика Таиланда затрудняет вхождение белорусских товаров на тайский рынок, Беларусь имеет более комфортные условия для товаров из Таиланда. Если мы друзья, мы должны гармонизировать условия взаимной торговли", - сказал он.

Кроме того, Михаил Мясникович выступил с предложением урегулировать визовые вопросы, чтобы больше белорусских граждан могли посещать Таиланд. "Сегодня граждане России, Польши, Эстонии имеют возможность безвизового въезда в вашу страну. А граждане Казахстана, Узбекистана, Украины, Литвы, Латвии могут получить визы непосредственно по прибытии в аэропорту. Граждане Беларуси вынуждены обращаться в посольство в Москве, чтобы получить визу. Это занимает много времени и средств. Поэтому просьба упростить режим. Мы - дружественные народы, мы должны создавать условия для туризма", - считает спикер.

В свою очередь Пирасак Порджит выразил благодарность Михаилу Мясниковичу за встречу. По его словам, участники намерены рассмотреть все предложения белорусской стороны и решить их с пользой для обеих стран и народов. "Национальное законодательное собрание Таиланда тесно взаимодействует с правительством, поэтому мы будем говорить обо всех темах, которые были сегодня затронуты", - заверил Пирасак Порджит.-0-