Косинец будет следить, чтобы решения президента не девальвировались

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обозначил задачи перед назначенным на должность помощника главы государства Александром Косинцем.

Глава государства в четверг проводит совещание по вопросам о стратегии развития белорусской нефтеперерабатывающей промышленности, сообщила БелТА.

"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям", — сказал президент.

Главе Администрации Наталье Кочановой президент поручил обеспечить Косинцу поддержку.

"Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол", — сказал глава государства.

"Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад", — подчеркнул президент.