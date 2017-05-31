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Косинец будет следить, чтобы решения президента не девальвировались

01.06.2017 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обозначил задачи перед назначенным на должность помощника главы государства Александром Косинцем.

Глава государства в четверг проводит совещание по вопросам о стратегии развития белорусской нефтеперерабатывающей промышленности, сообщила БелТА.

"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям", — сказал президент.

Главе Администрации Наталье Кочановой президент поручил обеспечить Косинцу поддержку.

"Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол", — сказал глава государства.

"Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад", — подчеркнул президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый помощник президента проанализирует причины провала проектов по модернизации предприятий.

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