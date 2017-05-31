velcom стал провайдером облачных сервисов

Мобильный оператор velcom вышел на рынок облачных услуг и объявил о запуске сервиса виртуальной инфраструктуры – IaaS (Infrastructure as a Service).

Теперь можно воспользоваться облачной платформой velcom для установки своих операционных систем и бизнес-приложений и управлять ими из любой точки мира, рассказали в пресс-службе компании.

В velcom готовы выделять неограниченные облачные ресурсы для любых задач – от размещения простых информационных систем до автоматизации производственных и сервисных процессов различных отраслей экономики. Среди потенциальных клиентов – разработчики веб- и бизнес-приложений, торговые сети, логистические операторы, заводы, предприятия, банки и IT-компании.

Облачная платформа построена на базе оборудования HPE из последней серверной линейки и средств виртуализации VMware. Она позволяет обрабатывать, хранить и свободно использовать различные данные, приложения и операционные системы. При этом для каждого пользователя можно индивидуально настроить доступ к тем или иным ресурсам – ограничить или, наоборот, расширить. Облачный оператор в свою очередь берет на себя контроль и управление всей инфраструктурой – как физической, так и виртуальной. Отслеживать ее состояние будут круглосуточно, а уровень безопасности и надежности платформы будет одним из самых высоких в регионе.

Основное преимущество облачной платформы velcom заключается в возможности создавать неограниченное число виртуальных серверов различных конфигураций в зависимости от потребностей бизнеса. Клиентов также обеспечат высокоскоростным интернетом, а при необходимости – проведут выделенный канал связи в любое здание Минска. Также можно будет подключиться к построенной velcom оптической сети пропускной способностью в тысячу терабит в секунду. На данный момент сверхбыстрая «магистраль» протяженностью 40 км связывает головной офис velcom на улице Интернациональной с центром управления сетью на улице Захарова и строящимся Центром обработки данных на Танковой.

С вводом в эксплуатацию дата-центра облачная платформа станет еще и географически разнесенной. Это означает, что пользоваться вычислительными ресурсами velcom можно будет даже при форс-мажорных ситуациях (природных катаклизмах или длительном отключении электроэнергии) на одном из объектов сети.

«Выход на рынок облачных услуг – это планомерный шаг в реализации нашей стратегии по адаптации к цифровой экономике. Как прогрессивная компания мы стремимся трансформировать бизнес сами и помогаем это сделать своим клиентам. У velcom есть уникальная экспертиза, вычислительные мощности, ноу-хау и опыт Telekom Austria Group для того, чтобы решить задачи любого уровня сложности, – пояснили в velcom. – В Беларуси сейчас происходит становление рынка облачных услуг. Облачные технологии являются стандартом развития информационно-коммуникационных технологий, позволяют без дополнительных инвестиций решать проблемы гибкого увеличения IT-ресурсов, обеспечивают гарантии их доступности и дают возможность сконцентрироваться на решении стратегических бизнес-задач».