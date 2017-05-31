Фундаментальный анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ подразумевает под собой целый набор действий, но основополагающими моментами в нем остаются изучение экономики конкретной страны и влияние ее на изменение котировок валюты.

Если трейдер понимает взаимосвязь между стоимостью национальной валюты и национальной экономикой, ему будет гораздо проще определить спрос и предложение на нее, а также возможные пути движения стоимости денежной единицы на валютном графике.

Фундаментальный анализ, основы

Благодаря фундаментальному анализу трейдер получает целый набор преимуществ – он может определить, вырастет или упадет финансовый инструмент, делать ставку меньше или больше. Тем самым сокращаются риски, и растет потенциальный доход. Экономические индикаторы – прекрасный инструмент для оценки состояния экономики. В календаре вы наверняка найдете на ближайшей неделе не один день, когда независимые органы и правительственный аппарат будут публиковать экономические отчеты. За ними следят тысячи трейдеров, пытаясь определить дальнейшее развитие событий и составить прогноз на obchodování s komoditami . Вам также следует последовать данному примеру, поскольку данная методика всегда оправдывает себя. Кроме этого, часто случается пересмотр значений, поэтому не забывайте уделять внимание и предыдущим опубликованным отчетам.

Влияние новостей и отчетов на валютные котировки

Когда экономика государства подает надежды, к ней просыпается интерес со стороны инвесторов. Поэтому, после денежных вливаний, намечается рост стоимости валюты в данной стране. Происходит это еще и потому, что сильная экономика предоставляет гораздо больше возможностей для бизнеса, рынка недвижимости и акций.

Если же иностранные инвесторы принимают решение инвестировать в другую страну, делать это им придется в местной валюте. В результате повышенного спроса курс денежной единицы будет укрепляться. Прослеживается взаимосвязь в росте валюты и на фоне повышенного экспорта. Дело в том, что сильная экономика стимулирует производственный сектор и сферу услуг. Поэтому многие финансовые услуги и промышленные товары при грамотном управлении направляются на экспорт. Далее зарубежные товары для их приобретения вынуждены будут конвертировать внутреннюю валюту в денежную единицу производителя, еще больше повышая спрос на его товары и услуги.

Влияние финансовых рынков на новости

Многие новички считают, что валюта реагирует на опубликованные новости. Но на самом деле, реагирует цена валюты еще задолго до публикации новостей. По поводу ожидаемых результатов по важному событию на рынке forex появляется большое количество спекуляций еще до момента публикации новости. Трейдеры на основании своих ожиданий принимают решения по поводу купли или продажи финансовых инструментов. Так, например, если подавляющее число трейдеров ожидают негативный экономический отчет, они будут стремиться избавиться от валюты перед публикацией новости. Подобное поведение будет способствовать снижению цены, так называемой «корректировке».

Поэтому, когда отчет публикуется, цена уже оказывается скорректированной в соответствии с ожиданиями участников рынка. Вы наверняка уже могли слышать фразу о том, что в стоимости валюты «заложены будущие изменения». Именно так и происходит в результате реализации ожидаемых результатов.

Но что происходит, когда опубликованные данные не совпадают с ожиданиями трейдеров? В таком случае на рынке начинается сильнейшая волатильность, трейдеры начинают закладывать новые ожидания в валюту. Предугадать в таком случае будущий курс порой не под силу даже профессионалам.

Использование экономического календаря

Фундаментальный анализ редко используется обособленно, но в любом случае, являясь приверженцем данного метода, вам придется взять на вооружение свой самый главный инструмент – экономический календарь. С ним вы будете всегда в курсе происходящих и грядущих событий, сможете следить за важными пресс-релизами и строить на основании них свои дальнейшие прогнозы. Кроме этого, внимательно анализируя календарь, можно понять, почему на рынке начались колебания, и откуда исходит та или иная тревога по поводу рассматриваемой вами валюты.

Также не забывайте, что движение цены резкими рывками может происходить и во время самого экономического события. Особенно подвержен рынок волатильности до публикации новостей и сразу после их выхода. В эти периоды цена может непредсказуемо двигаться как вверх, так и вниз. Следует быть готовым, что первая реакция на рынке после публикации пресс-релиза может оказаться неустойчивой. Дело в том, что в первые минуты институциональные трейдеры воздерживаются от входа на рынок и закрывают свои позиции перед публикациями новостей. Из-за этого многие валютные пары существенно теряют ликвидность.