1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно приезжали специалисты из Италии, которые интересовались нашими подземными водами. Были организованы соответствующие встречи с организациями, которые могут предложить участки или сотрудничество с итальянскими компаниями", - сказал Андрей Ковхуто.

В целом направление использования подземных вод, не только пресных, но и минеральных и лечебных - одно из приоритетов в работе с инвесторами, отметил министр.

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