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Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси
01.06.2017 12:09 — Новости Экономики | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.
"Недавно приезжали специалисты из Италии, которые интересовались нашими подземными водами. Были организованы соответствующие встречи с организациями, которые могут предложить участки или сотрудничество с итальянскими компаниями", - сказал Андрей Ковхуто.
В целом направление использования подземных вод, не только пресных, но и минеральных и лечебных - одно из приоритетов в работе с инвесторами, отметил министр.
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"Недавно приезжали специалисты из Италии, которые интересовались нашими подземными водами. Были организованы соответствующие встречи с организациями, которые...
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