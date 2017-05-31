Большое евразийское партнерство должно способствовать инновационному развитию стран ЕАЭС - Сидорский

Сергей Сидорский. Фото из архива

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование Большого евразийского партнерства, его сопряжение со стратегией "Один пояс и один путь" расширит интеграционный контур, позволит развивать новые технологии, реализовывать глобальные мегапроекты в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, открывая научно-технологическую конференцию "Сопряжение большого евразийского партнерства и инициативы "Один пояс и один путь", которая прошла в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По мнению министра ЕЭК, построение единого Шелкового пути должно сопровождаться развитием в странах союза производств сложной технической продукции, а также повышением уровня технологического развития действующих предприятий, формированием замкнутых цепочек добавленной стоимости на территории ЕАЭС. Перспективным направлением совместной работы является развитие цифровых технологий и создание единого цифрового пространства в промышленности и АПК.

Важно, что инициатива по Большому евразийскому партнерству начинает воплощаться в жизнь, отметили в ЕЭК. Уже сейчас реализуется ряд совместных проектов. В Беларуси - это проект по созданию зоны высоких технологий "Великий камень". В Казахстане подготовлены инициативы по 50 крупнейшим проектам в промышленности в таких отраслях, как металлургия, легкая промышленность, радиоэлектроника. В России реализуется проект "Красноярская технологическая долина".

"Реализация высокотехнологичных проектов и встраивание их в процессы сопряжения ЕАЭС - Шелковый путь как раз и является необходимой составляющей формирования Большого евразийского партнерства, а по сути - общего экономического пространства на всем евразийском континенте", - отметил Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК подчеркнул важность активного подключения передовых научных центров стран союза к системной работе по сопряжению ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути. "Активизация совместных усилий науки, бизнеса и государств позволит сблизить уровни промышленного развития наших стран, создаст инновационные производства и выведет реальный сектор экономики союза на новый уровень", - резюмировал Сергей Сидорский.

Участники мероприятия обсудили стратегические приоритеты Большого евразийского партнерства, его сопряжение со стратегией "Один пояс и один путь", энерго-экологические стратегии, программы и проекты в сферах плазменных технологий, энергоэффективности, экологической безопасности, использования кросс-отраслевой мультидисциплинарной платформы для виртуальной разработки и испытаний продуктов нового поколения.-0-