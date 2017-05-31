ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Косинец займется проваленной модернизацией

01.06.2017 12:39 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Назначенный помощником президента Беларуси Александр Косинец будет курировать на этом посту реализацию стратегических проектов. Об этом говорится в указу №194 от 30 мая, который официально опубликован на Национальном правовом портале.

Документ вносит изменения в указ от 13 февраля №40 "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь", которым утверждена структура данного АП, включающая в себя должность помощника президента по вопросам законодательной и судебной деятельности. Теперь же название должности изменено на помощник президента. Также изменен соответствующий пункт положения о помощнике президента.

Согласно ему, среди основных его функций - контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями главы государства, мониторинг ситуации и информирование президента о ходе выполнения Национальной академией наук госпрограмм научных исследований и инновационного развития, а также о результатах коммерциализации научных разработок. Помощник также уполномочен вносить главе государства предложения по эффективной реализации стратегических проектов. Он же будет взаимодействовать по этим вопросам с Совмином, НАН, республиканскими и местными органами власти.

В ходе совещания 1 июня глава государства Александр Лукашенко подробнее рассказал о поставленных перед Александром Косинцем задачах. "У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям", - сказал он, сообщили в АП.

"Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может", - подчеркнул президент.

Напомним, что очередное назначение, свидетельствующее о кадровом голоде среди самых близких к президенту чиновников, было произведено 30 мая: Александр Лукашенко назначил Александра Косинца своим помощником. В конце 2016 года Косинец был уволен с поста главы Администрации президента. Официально с тех пор он никаких должностей не занимал.

21 декабря 2016 года пост главы Администрации президента, который ранее занимал Александр Косинец, заняла Наталья Кочанова, ранее работавшая на должности вице-премьера.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначенный помощником президента Беларуси Александр Косинец будет курировать на этом посту реализацию стратегических проектов. Об этом говорится в указу №194 от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Большое евразийское партнерство должно способствовать инновационному развитию стран ЕАЭС - Сидорский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика