Рост ВВП стран ЕАЭС после создания зоны свободной торговли с Индией может составить до $2,7 млрд

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Суммарный прирост ВВП стран Евразийского экономического союза в результате заключения соглашения о зоне свободной торговли с Индией может составить $1,4 млрд в краткосрочной перспективе и $2,7 млрд - в долгосрочной. Об этом заявила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина на бизнес-завтраке "ЕАЭС - Индия: стратегическое партнерство", который состоялся сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Вероника Никишина отметила, что лидеры стран ЕАЭС и Индии на основе итогов проведенного совместной исследовательской группой анализа приняли решение о старте переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Планируется, что совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией будет подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам министра ЕЭК, можно прогнозировать наиболее значительный потенциал роста экспорта в результате создания ЗСТ у Беларуси (на 20% по сравнению с текущим объемом), России (18%) и Казахстана (12%). Совокупный потенциал роста экспорта как для ЕАЭС, так и для Индии составляет около 18%.

Согласно проведенным расчетам при устранении тарифов после вступления в силу соглашения прогнозируется рост экспорта из стран ЕАЭС в Индию сельскохозяйственной продукции. Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду. Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы, как удобрения, машины и оборудование, транспортные средства, некоторые виды турбореактивных двигателей, соль, изделия из стали, древесины, химикаты, резина, пластмассы.

"Конечно, реализация этих прогнозов во многом зависит от того, насколько будущие договоренности будут востребованы реальным сектором экономики, - подчеркнула Вероника Никишина. - В этой связи мы активно привлекаем бизнес к нашей работе, его мнение должно быть учтено в предстоящих переговорах".-0-