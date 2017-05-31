МИД Беларуси и России обсудят совместные усилия по повышению международного авторитета ЕАЭС

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей 4-5 июня посетит с рабочим визитом Россию для участия в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России. Дипломаты планируют обсудить в том числе совместные усилия по повышению международного авторитета ЕАЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества между странами на двусторонней основе, а также на международной арене. Основное внимание будет уделено выполнению программы согласованных действий в области внешней политики на 2016-2017 годы, подходы по формированию аналогичной программы на предстоящий двухлетний период. Участники встречи также обсудят вопросы евразийской интеграции, в том числе совместные усилия, направленные на повышение международного авторитета ЕАЭС", - рассказал Дмитрий Мирончик.

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