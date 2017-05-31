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Белорусская нефтепереработка превращается в убыточную отрасль

01.06.2017 13:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 1 июня потребовал преодолеть спад в нефтепереработке. «Этот вопрос сродни независимости нашего государства», - сказал он.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси, сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что доля нефтепереработки в промышленности Беларуси превышает 13%, а в экспорте составляет около 17%, однако ее вклад в белорусскую экономику снижается, а добавленная стоимость в ВВП в 2016 году составила всего 0,5%, что сопоставимо с такой компанией, как "Белтелеком". Также в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное. "Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль", - заявил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи нет, на запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% выйти не удалось.

По его мнению, на снижении эффективности работы нефтепереработки сказалось не только значительное падение цен на нефть в мире, но и просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий по этому вопросу. А некомпетентная подготовка проектов и неграмотное распределение сил и средств привели увеличили стоимость и сроки строительства. «Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские предприятия оказались не готовы работать в новых условиях цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. "А теперь "Нафтан" еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства", - заметил он.

Напомни, что в ходе совещания 1 июня глава государства также заявил, что у нас «у нас многие проекты модернизации предприятий провалены». Ранее он также отмечал, что «в хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 1 июня потребовал преодолеть спад в нефтепереработке. «Этот вопрос сродни независимости нашего государства»,...

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