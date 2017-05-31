СНГ сохраняет статус эффективной площадки для развития экономического сотрудничества - Лебедев

Сергей Лебедев. Фото из архива

1 июня, Санкт-Петербург /Марта Астрейко - БЕЛТА/. СНГ в настоящее время является весьма удобной и эффективной площадкой для развития экономического сотрудничества. Такую точку зрения высказал сегодня председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев во время дискуссии на полях XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакая политическая воля, никакие политические решения не смогли бы сохранить наше Содружество за прошедшие 25 лет, если бы нас не связывали давние и взаимовыгодные экономические связи, - подчеркнул Сергей Лебедев. - Структура экономик наших стран диктует необходимость продолжения сотрудничества, но при этом современная экономика ставит и новые задачи".

По словам Сергея Лебедева, жизнь наглядно показала, что для продолжения сотрудничества в формате СНГ есть объективные предпосылки.

"Например, когда в 2008 году Грузия объявила о своем выходе из Содружества, грузинская сторона попросила все же сохранить ее участие в более чем 70 договорах и соглашениях в экономической сфере. Некоторые страны уже на практике убедились в том, что разрыв связей наносит заметный ущерб, прежде всего в экономике", - добавил он.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ отметил, что Содружество является организацией, где участники взаимодействуют в формате заинтересованных сторон.

"Мы в этой связи слышим определенную критику относительно того, что, мол, одни страны подписывают документы, другие нет. Но хотел бы подчеркнуть: именно такой формат и помогает сохранить нашу организацию. Государства, которые подписывают соглашения, выполняют их пунктуально. А впоследствии к соглашениям зачастую присоединяются даже те страны, которые первоначально отказывались участвовать в том или ином проекте. Поэтому действующий формат работы СНГ доказал свою эффективность", - сказал Сергей Лебедев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) проходит 1-3 июня в центре "Экспофорум". Это мероприятие эксперты называют главным экономическим саммитом России и стран СНГ. Форум проводится с 1997 года и ежегодно собирает более 5 тыс. участников, в числе которых руководители государств и правительств, представители власти и бизнеса, ученые и общественные деятели.

В ПМЭФ-2017 принимает участие белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским.-0-