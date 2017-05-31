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Беларусь за пять лет на экспорте виноградных улиток заработала около $4 млн

01.06.2017 13:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь за пять лет на экспорте виноградных улиток заработала около млн

1 июня Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за пять лет на экспорте виноградных улиток заработала около $4 млн, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только за прошлый год республика экспортировала более 23 тыс. т продукции растительного мира - грибы, свежие ягоды, продукцию переработки, стоимость которой составила около $60 млн. Даже экзотический может быть для нашей страны вид - виноградная улитка - за последние пять лет принес стране около $4 млн", - сказал Андрей Ковхуто.

Что касается международного сотрудничества, Минприроды особенно активно взаимодействует с российскими коллегами, в частности, в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия. Сформирована белорусско-российская рабочая группа по сотрудничеству, достигнута договоренность о подготовке межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника "Освейский" и "Красный Бор" и Национальный парк "Себежский" с российской стороны.

"Недавно встречаясь на VIII Международном экологическом форуме в Санкт-Петербурге с министром природных ресурсов, мы этот вопрос обсуждали. В ближайшее время будет установлен режим совместного использования территории", - отметил Андрей Ковхуто. Подобные совместные территории уже существуют с Польшей, Литвой.

С Российской Федерацией принят план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми территориями Беларуси и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017-2020 годы, включая развитие экологического туризма. Министр подчеркнул, что, максимально сохраняя природные ресурсы, открывается возможность заинтересованным приезжать и общаться с живой нетронутой природой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экзотический может быть для нашей страны вид - виноградная улитка - за последние пять лет принес стране около $4 млн", - сказал Андрей Ковхуто.

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