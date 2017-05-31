Депутат Канопацкая возмущена вручением грамоты парламента главе МВД Шуневичу

Депутат Палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая считает «возмутительным» вручение парламентской благодарственной грамоты главе МВД Игорю Шуневичу. Об этом она заявила в своем аккаунте в фейсбуке .



Канопацкая на заседании парламента 31 мая. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Грамоту парламента за «деятельность по обеспечению прав и свобод граждан и за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка» Шуневич получил 31 мая из рук спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко.

— Возмутительно, что после всего случившегося этой весной в нашей стране, после брутальных разгонов мирных уличных акций милицией, после задержаний полутора сотен журналистов, более тысячи мирных граждан, огромного количества штрафов и суток ареста, негативной реакции на произошедшее европейских стран, министр внутренних дел Шуневич получает благодарственную грамоту от имени Национального собрания.

Канопацкая добавляет, что как депутат не давала согласия на это награждение, и предполагает, что его не давали и другие депутаты.

— Работа министерства вызывает все больше и больше вопросов, а никак не грамот и благодарностей, — считает Канопацкая.